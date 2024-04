Xã hội Quế Sơn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (QNO) - Chiều 11/4, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể. Ảnh: D.T

Năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quế Sơn được triển khai sâu rộng, tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 9.870 tỷ đồng, tăng 2,66% so với 2022; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,57 triệu đồng.

Các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện hiệu quả. Năm 2023, Quỹ vì người nghèo huyện vận động được hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể. Ảnh: D.T

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể; trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cũng tặng Giấy khen 32 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.