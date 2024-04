Xã hội Quế Sơn phát động toàn dân luyện tập môn bơi (QNO) - Sáng 23/4, tại Trường THCS Quế Phú, UBND huyện Quế Sơn tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2024.

Huyện Quế Sơn chú trọng tổ chức luyện tập môn bơi cho học sinh. Ảnh: D.T

Từ năm 2020 đến nay, tại huyện Quế Sơn có 5 trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chính do các em không biết bơi; thiếu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Để phòng chống tai nạn đuối nước, nâng cao sức khỏe, tầm vóc của người Việt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào toàn dân học bơi, nhất là đối với trẻ em tại tất cả loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành về phòng chống tai nạn đuối nước.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình bơi an toàn cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước trong học đường; vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hồ bơi để người dân có điều kiện luyện tập môn bơi...