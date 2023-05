Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(QNO) - Ngày 17/5, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Hơn 200 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: N.P

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên là công an xã bán chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở và thành viên các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Học viên được trang bị kiến thức liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT; kiến thức pháp luật đối với các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT; công tác tham gia hòa giải và giải quyết vụ việc ở địa bàn cơ sở... Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT ở địa phương.