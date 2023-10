Chủ mỏ khai thác cát sỏi, doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách cam kết đảm bảo an toàn đường thủy

(QNO) - Sáng nay 11/10, tại Đội Cảnh sát đường thủy (đóng tại xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) diễn ra buổi tuyên truyền pháp luật và ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết. Ảnh: P.G

Chương trình do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam tổ chức. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và đông đảo chủ doanh nghiệp vận tải, mỏ cát sỏi, bến thủy nội địa dự buổi tuyên truyền

Theo Phòng CSGT Công an Quảng Nam, thời gian qua nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy và ngành chức năng đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm của các mỏ khai thác cát sỏi, bến thủy nội địa mà đặc biệt là lỗi của người điều khiển phương tiện có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, nếu không được khắc phục kịp thời.

Để chấn chỉnh vi phạm trên lĩnh vực đường thủy và phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, Phòng CSGT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 139 ngày 31/12/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đơn vị cũng đã tổ chức cho đại diện các mỏ khai thác, vận chuyển cát sỏi, bến bãi tập kết, doanh nghiệp vận tải hàng hóa và vận tải hành khách đường thủy ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa.

Trong đó, tập trung vào các quy định như khai thác cát sỏi đúng phạm vi, công suất, phương pháp, thiết bị đăng ký; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình đi chuyển của phương tiện, phương tiện sử dụng để khai thác, vận chuyển cát sỏi. Không tập kết, mua bán, tiêu thụ, tàng trữ và sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên đường, thủy...

Đối với bến thủy nội địa, phải duy trì trạng thái hoạt động của bến và các thiết bị neo đậu phương tiện theo thiết kế bảo đảm an toàn; duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo quy tắc báo hiệu, đảm bảo an toàn phòng cháy, phù hợp các quy định kỹ thuật; tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện khi xảy ra tại nạn và tích cực tham gia phòng, chống lụt bão...

Các chủ phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách phải chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng có thẩm quyền, có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.

Khai thác, sử dụng phương tiện đúng công dụng, vùng hoạt động, trang bị đủ số lượng, chủng loại các thiết bị, dụng cụ an toàn, cứu sinh. Đồng thời chấp hành nghiêm túc biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa...

Dịp này, Phòng CSGT trao tặng nhiều áo phao cho các đơn vị tham gia buổi tuyên truyền.