Công an các địa phương ra quân bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão

(QNO) - Sáng nay 15/11, Công an huyện Nông Sơn tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng Công an huyện Nông Sơn ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: N.P

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra từ nay đến 5/2/2023. Phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội trên địa bàn đạt hơn 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; trước 15/12/2022 hoàn thành chỉ tiêu giảm 50% số đối tượng truy nã so với đầu năm.

Công an huyện Nông Sơn chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ thế chủ động; tăng cường các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

* Sáng cùng ngày, Công an huyện Thăng Bình tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình phát lệnh ra quân. Ảnh: Đ.H

Công an huyện Thăng Bình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong tham gia giao thông, phòng chống hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp tết. Công an huyện và công an 22 xã, thị trấn tăng cường bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ hội lớn mừng Đảng - mừng Xuân...