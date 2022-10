Công an Hiệp Đức lắng nghe ý kiến nhân dân

(QNO) - Ngày 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022.

Người dân góp ý về tình hình an ninh trật tự. Ảnh: THANH HOA

Tại hội nghị, người dân đánh giá cao chủ trương bố trí công an chính quy về xã, qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn. Người dân cũng mong muốn lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn vào đêm; có phương án nhắc nhở, xử lý tình trạng học sinh cấp 3 không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thanh thiếu niên chạy xe máy nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu; đầu tư lắp đặt camera an ninh để đảm bảo an ninh trật tự; xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mua bán chất ma túy...

Những ý kiến đóng góp của người dân được lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức tiếp thu và cho biết sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.