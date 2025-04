Chính trị HĐND huyện Hiệp Đức thông qua chủ trương thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã (QNO) - Tối 23/4, HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII) tổ chức kỳ họp thứ 24 thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn huyện và xem xét một số nội dung khác.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 24 HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII). Ảnh: HĐND huyện Hiệp Đức

Trên cơ sở tán thành của các đại biểu, HĐND huyện (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 146 ngày 23/4/2025 về việc thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số 147 ngày 23/4/2025 về việc thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức.



Theo Nghị quyết số 147, HĐND huyện thống nhất chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức như sau:

Thành lập xã Hiệp Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quế Tân, thị trấn Tân Bình và xã Quế Lưu. Xã Hiệp Đức sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 150,47km2 (đạt 150,47% tiêu chuẩn) và quy mô dân số 14.931 người (đạt 298,62% tiêu chuẩn). Dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc xã Hiệp Đức sau khi thành lập: Trước mắt đặt tại trụ sở tại trung tâm hành chính huyện Hiệp Đức (thị trấn Tân Bình hiện nay).

Thành lập xã Việt An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thăng Phước, xã Bình Sơn, xã Quế Thọ và xã Bình Lâm. Xã Việt An sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 150,17km2 (đạt 150,17% tiêu chuẩn) và quy mô dân số 26.196 người (đạt 523,92% tiêu chuẩn). Dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc xã Việt An sau khi thành lập: Trước mắt đặt tại trụ sở làm việc tại xã Bình Lâm hiện nay.

Thành lập xã Phước Trà trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phước Trà, xã Sông Trà và xã Phước Gia. Xã Phước Trà sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 196,22km2 (đạt 196,22% tiêu chuẩn) và quy mô dân số 6.933 người (đạt 462,20% tiêu chuẩn). Dự kiến nơi đặt trụ sở làm việc xã Phước Trà sau khi thành lập: Trước mắt đặt tại trụ sở làm việc tại xã Sông Trà hiện nay.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua nghị quyết không tổ chức giám sát hai nội dung theo Nghị quyết số 118 ngày 19/7/2024 của HĐND huyện năm 2025.