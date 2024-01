Công an, quân sự, biên phòng phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

(QNO) - Chiều nay 19/1/2024, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP năm 2023 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.T

Theo đánh giá, trong năm 2023, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu V đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh đoàn kết, gần gũi, gắn bó mật thiết.



Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: M.T

Các lực lượng đã phối hợp tổ chức 611 đợt vận động quần chúng với hơn 62.000 người tham dự, tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì, củng cố hoạt động có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền vững chắc khu vực biên giới, hải đảo, đồng hành cùng ngư dân, nông dân đã giúp gắn kết, thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: M.T

Công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 có nhiều kết quả nổi bật trên nhiều mặt, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đơn vị thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin với gần 1.600 tin, qua đó, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND, cấp ủy chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Đáng chú ý, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp, bắt, khởi tố điều tra 14 vụ, 14 bị can mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6,4kg cần sa, 16g ma túy tổng hợp; lực lượng biên phòng bắt, chuyển công an tỉnh tiếp tục điều tra 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ 445 triệu VN đồng, 40 triệu kíp Lào; bắt, bàn giao công an tỉnh 1 đối tượng truy nã.

Tại hội nghị, đại biểu các lực lượng đã tập trung đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, trao đổi những vấn đề tồn tại, thiếu sót, đề xuất các giải pháp, phương hướng khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tin tưởng đây là tiền đề quan trọng để công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới đạt nhiều kết quả, thành công hơn nữa.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phối hợp. Ảnh: M.T

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng tiếp tục quán triệt, tăng cường, nâng cao công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ.