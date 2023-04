Công an Quảng Nam bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung

(QNO) - Ngày 8/4, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện chính trị Công an nhân dân (CAND) - Bộ Công an tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 19 tại Công an tỉnh Quảng Nam với sự chủ trì của Trung tướng, PGS-TS. Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị CAND.

Các học viên tham gia lễ bế giảng. Ảnh: M.T

Với hình thức học tập trung trong thời gian đào tạo 8 tháng, 49 học viên là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Kon Tum đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị của lực lượng CAND.

Chương trình được xây dựng gồm 19 môn học với tổng số gần 1.400 tiết. Học viên lớp học đã hoàn thành 19 bài kiểm tra kết thúc môn học và 3 bài thi tốt nghiệp. Nội dung giảng dạy và kiểm tra kết thúc môn học, thi tốt nghiệp đều liên hệ vận dụng trực tiếp đặc điểm ngành nghề, thực tiễn công tác của lực lượng CAND.



Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị CAND trao bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho các học viên.

Nội dung chương trình đã trang bị, cập nhật, bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về hệ thống lý luận phù hợp với đối tượng đào tạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo, quản lý, công tác, chiến đấu trực tiếp ở Công an các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó học viên còn được đi học tập thực tế tại công an địa phương, giúp học viên củng cố, vận dụng những kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo vào công tác thực tiễn.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 37 học viên đạt loại giỏi, 12 học viên đạt loại khá; 6 đồng chí được Giám đốc Học viện chính trị CAND tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác quản lý lớp học.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc Học viện chính trị CAND (Bộ Công an) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác quản lý lớp học

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị CAND chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học, đạt kết quả cao, đề nghị các học viên thường xuyên học tập, nghiên cứu, cập nhật thông tin, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để đạt hiệu quả cao trong công tác.