An ninh trật tự Vừa "mềm" vừa "rắn", Công an Quảng Nam ngăn ngừa người trẻ phạm pháp Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm; nhiều địa phương tích cực tuyên truyền và ra quân xử lý để tạo hiệu quả răn đe.

Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Thị đoàn Điện Bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ảnh: C.A

Đối thoại với thanh thiếu niên “cá biệt”

Vừa qua, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Thị đoàn Điện Bàn tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 thanh niên từng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn 20 xã, phường thuộc thị xã.

Có không ít thanh niên trong số này tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội và có hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh.

Nhiều hành vi gây rối trật tự, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông được các thanh niên quay video rồi đăng tải trên nền tảng Facebook, Tik Tok để khoe “chiến tích” mà không nhận thức được đó là hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối thoại với những thanh thiếu niên “cá biệt” trên, Thiếu tá Bùi Quang Xuân - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn vừa phân tích về những hành vi vi phạm phổ biến, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Bộ luật Hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tặng quà cho thanh niên N.V.T., tấm gương hướng thiện tại địa phương. Ảnh: C.A

Công an thị xã cũng thông báo kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung vào các vụ án, vụ việc liên quan ma túy, các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tập trung đánh nhau, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng...

Thiếu tá Bùi Quang Xuân khẳng định lực lượng chức năng, trong đó có công an sẽ xử lý nghiêm nếu còn phát hiện các thanh thiếu niên cố tình tái diễn hành vi vi phạm. Công an thị xã đề nghị các thanh thiếu niên tại buổi gặp mặt phải nâng cao nhận thức và chấm dứt ngay các hành vi gây nguy hiểm đến chính mình và cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên “cá biệt” được nghe câu chuyện của anh N.V.T., một thanh niên đã từng lầm lỗi và phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình trong quá khứ.

Lời khuyên của anh N.V.T. với các bạn trẻ “cá biệt” cũng là lời nhắn nhủ của Công an, Thị đoàn thị xã, vừa giáo dục, vừa răn đe để thanh thiếu niên từ bỏ lối sống buông thả, đua đòi, thích thể hiện, chung tay ngăn ngừa tội phạm độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.

Công an thị xã đã tổ chức cho nhóm thanh thiếu niên này ký cam kết không vi phạm pháp luật, ý thức trở thành công dân có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Nghiêm trị “quái xế”

Sau hàng loạt hoạt động tuyên truyền được tổ chức xuyên suốt từ trường học đến các địa phương, thời gian qua, Công an TP.Tam Kỳ đồng loạt ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm an toàn giao thông.

Công an Tam Kỳ mặc thường phục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe độ, chế. Ảnh: T.C

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ cho hay, qua nắm tình hình, đơn vị nhận thấy tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy “độ, chế”, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh xảy ra ở một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Những địa điểm nhóm thanh thiếu niên này hay tụ tập chạy xe tốc độ cao là khu vực Quảng trường 24/3, khu dân cư ADB, hồ điều hòa Nguyễn Du, khu vực Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng… Thời điểm xuất hiện việc tụ tập là khung giờ ban đêm, đặc biệt là ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần.

“Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch huy động lực lượng tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa đua xe trái phép.

Đồng thời, chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường tổ chức tuần tra trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn, tập trung các tuyến đường nơi nhóm thanh niên này thường tụ tập.

Tổ tuần tra đặc biệt Công an TP.Tam Kỳ tăng cường ra quân tuần tra vào ban đêm. Ảnh: T.C

Chúng tôi đã tổ chức hàng chục ca với gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra khung giờ từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau để xử lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm” - Trung tá Trương Hoàng Anh nói.

Hơn 100 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các lỗi: tự ý thay đổi hình dáng xe, không có bộ phận giảm thanh, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm bị lập biên bản vi phạm hành chính. Công an thành phố tạm giữ hơn 100 xe, đẩy đuổi, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự.

Ngoài ra, Công an TP.Tam Kỳ cũng tăng cường ra quân xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp bị phát hiện vi phạm, công an gửi thông báo vi phạm hành chính cho nhà trường để phối hợp xử lý nghiêm theo quy định, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và học sinh.

Công an TP.Tam Kỳ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần gương mẫu, tăng cường giáo dục con em mình chấp hành các quy định pháp luật, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đơn vị này cũng kêu gọi mỗi người dân cần phát huy vai trò là cộng tác viên tích cực, phản ánh và thông tin kịp thời về các hành vi vi phạm cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định, góp phần ngăn ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh địa bàn.