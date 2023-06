Công an Quảng Nam đoạt giải Ba toàn đoàn Hội thi quân sự, võ thuật Công an nhân dân

(QNO) - Sáng nay 7/6, tại TP.Tam Kỳ diễn ra lễ bế mạc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 - năm 2023.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: T.C

Hội thi do Công an tỉnh Quảng Nam đăng cai, diễn ra từ ngày 2 - 8/6 với sự tham gia của hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ đến từ 33 đội tuyển của công an các tỉnh thành và cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Công an Quảng Nam tranh tài cùng 32 đội tuyển có thành tích cao tại 4 bảng vòng loại. Các nội dung thi ở môn quân sự gồm chạy vượt vật cản và bắn súng quân dụng với 9 bài bắn ứng dụng: bắn chậm súng ngắn CZ75, bắn điểm xạ súng tiểu liên AK phối hợp súng ngắn CZ75, bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, bắn súng trường bắn tỉa 1 mục tiêu, bắn súng trường bắn tỉa 2 mục tiêu, bắn vận động 3 tư thế súng ngắn CZ75, bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75, bắn ứng dụng súng ngắn CZ75 và bắn đĩa súng ngắn CZ75.

Ở môn võ thuật, 33 đội tham gia các nội dung thi: kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn và phân thế bài Mai hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: T.C

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an chúc mừng hội thi đã thành công tốt đẹp; đồng thời biểu dương nỗ lực của Ban tổ chức, Ban giám khảo, các vận động viên và Công an Quảng Nam - đơn vị đăng cai hội thi.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhận định, hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Dù đây là lần đầu tiên tổ chức vòng chung kết trong toàn lực lượng với sự tham gia của công an các tỉnh thành và các đơn vị trực tiếp chiến đấu của Bộ Công an, song các đội tuyển đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy chế đề ra.

Nhiều phần thi đặc biệt xuất sắc, thể hiện năng lực nổi trội, sự tập luyện chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc của các đơn vị lọt vào vòng chung kết. Với thành tích đạt được, Ban tổ chức hội thi quyết định trao 101 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tổng cộng 101 giải thưởng được trao cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.C

Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang của Quảng Nam đã tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Công an Quảng Nam giúp Bộ Công an tổ chức thành công vòng chung kết hội thi.

[VIDEO] - Phần thi tình huống võ thuật của các đơn vị:

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an; giải Nhì toàn đoàn cho Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP.Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an; đồng thời trao giải Ba toàn đoàn cho 6 đơn vị, trong đó có Công an tỉnh Quảng Nam.