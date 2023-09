Công an Quảng Nam sáp nhập nhiều phòng trực thuộc

(QNO) - Sáng nay 5/9, Công an Quảng Nam tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh và điều động, bố trí cán bộ theo các đề án, phương án, kế hoạch của Bộ Công an. Nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã chính thức sáp nhập theo các quyết định này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh cho 2 tổ chức đảng sau sáp nhập. Ảnh: M.T

Thừa ủy quyền của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an Quảng Nam; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị Công an tỉnh và quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh về giải thể, thành lập các chi bộ, đảng bộ được tổ chức lại.

Đồng thời công bố và các quyết định về bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được tổ chức lại theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát giao thông); sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng tương ứng với các đơn vị mới được sáp nhập.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: M.T

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh cũng quyết định điều động đối với 18 đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp đội và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sáp nhập đến nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về nguyên tắc, định hướng bố trí, sắp xếp cán bộ, lãnh đạo chỉ huy. Quá trình thực hiện tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác...

Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo chỉ huy được khẳng định đã thực hiện công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác. Ảnh: M.T

“Ngày 31/8/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng khẳng định.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Giao cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị.