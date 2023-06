Đăng tải, chia sẻ hơn 150 nghìn bài viết phục vụ “phủ xanh” thông tin tích cực

(QNO) - Chiều nay 15/6, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 và triển khai sâu rộng giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Trong 5 năm qua, toàn hệ thống thông tin của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 (Ban chỉ đạo 35) Công an tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 150 nghìn bài viết, phục vụ đắc lực cho công tác lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực của Công an tỉnh và Ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.

Nhiều trang fanpage chính danh của công an các đơn vị, địa phương hoạt động hiệu quả cao, có hàng nghìn lượt đăng ký theo dõi. Đặc biệt trang Fanpage “Công an Quảng Nam” - kênh thông tin chính thống của Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã đăng tải hơn 4.800 tin bài về công tác của lực lượng công an và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là trang duy nhất của các cơ quan nhà nước của Quảng Nam có “tick xanh”, là 1 trong 10 trang của công an toàn quốc có “tick xanh”, đến nay đã có hơn 93 nghìn người đăng ký theo dõi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.C

Từ tháng 3/2023 đến nay, Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh đưa vào vận hành website conganquangnam.vn và đạt 500 nghìn lượt truy cập, gần đây đạt trung bình gần 12 nghìn lượt truy cập/ngày, được công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, ban ngành trong tỉnh đánh giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, định hướng dư luận trên không gian mạng, lấn át thông tin tiêu cực, chủ động kiểm soát “trận địa truyền thông”.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 35 gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trang Fanpage “Công an Quảng Nam” do Công an tỉnh quản lý hoạt động đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, góp phần hiệu quả phòng chống tội phạm. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những kết quả trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng ủy Công an tỉnh. Đây là tiền đề để toàn lực lượng công an tiếp tục quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Thời gian tới, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh như tuyên giáo, quân đội, thông tin - truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp. Tăng cường trao đổi thông tin, theo dõi, nắm bắt hoạt động chống phá, xuyên tạc của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, thế lực thù địch, phản động cả trên thực địa và không gian mạng nhằm phát hiện sớm thông tin giả, sai sự thật, tin xấu độc ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35. Ảnh: T.C

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của lực lượng công an trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói và việc làm, giữa tuyên truyền với hành động thực tiễn bảo vệ Đảng, phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 5 tập thể và 12 cá nhân của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35. Báo Quảng Nam có 2 phóng viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh.