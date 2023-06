Đảng ủy Công an Quảng Nam lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiều mặt công tác

(QNO) - Sáng nay 15/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Công an Quảng Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị. Ảnh: T.C

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Quảng Nam đã lãnh đạo chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, kinh tế và an ninh mạng.

Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy kịp thời, nhờ đó lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện phức tạp, bạo loạn, khủng bố.



Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Quảng Nam hoàn thành các mặt công tác góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại của địa phương.

Công an Quảng Nam phục vụ Bộ Công an tổ chức thành công chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II năm 2023. Ảnh: T.C

Đảng ủy Công an Quảng Nam đã chỉ đạo quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Các hoạt động quan trọng được ngành tham mưu triển khai hiệu quả như “Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân”, “Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030”; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Đáng chú ý, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an các cấp nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP. Ảnh: T.C

Trong 6 tháng đầu năm 2023, an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; công tác cấp căn cước công dân và cài đặt, kích hoạt hồ sơ định danh điện tử được đẩy mạnh...

Nổi bật là Công an Quảng Nam đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an tỉnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến; phục vụ Bộ Công an tổ chức thành công Chung kết hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II năm 2023...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2023.

Về nhiệm vụ sắp đến, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tập trung tham mưu cho tỉnh và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tích cực triển khai việc xây dựng trụ sở Công an xã, trước mắt tập trung cho các xã biên giới, các xã vùng trọng điểm về an ninh trật tự…