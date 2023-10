Duy Xuyên tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng

(QNO) - Chiều 23/10, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết quý III/2023 về thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019 của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị chiều 23/10. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ, trong quý III/2023, lực lượng công an, biên phòng, quân sự huyện triển khai tốt công tác phối hợp, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy chế đã đề ra. Tăng cường công tác vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng.

Đồng thời, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Duy Xuyên về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn. Cạnh đó, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên báo cáo tại hội nghị. Ảnh: N.T

Ngoài ra, 3 lực lượng cũng tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quý III/2023, trên địa bàn Duy Xuyên đã xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự, liên quan đến trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Hằng năm, lực lượng công an và quân sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển quân. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, lãnh đạo 3 đơn vị công an, quân sự, biên phòng tập trung thảo luận, thống nhất trong thời gian đến tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa 3 lực lượng từ huyện đến cơ sở; định kỳ giao ban, đánh giá để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhận định, dự báo sát đúng với tình hình thực tế, tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, xử lý triệt để ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tróng đó thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.