Nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho Công an tỉnh Sê Kông (Lào)

(QNO) - Sáng nay 18/9, tại TP.Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho 50 cán bộ Công an tỉnh Sê Kông (Lào).

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn. Ảnh: T.C

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, tác động trực tiếp đến tình hình tội phạm về ma túy của 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trong thời gian đến.

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần ngăn ngừa tội phạm và ma túy trên địa bàn 2 tỉnh, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy Công an 2 tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông.

Đại biểu dự khai mạc tập huấn. Ảnh: T.C

Hội nghị tập huấn là hoạt động thuộc thuộc khuôn khổ hội nghị hợp tác phòng chống ma túy giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông. Các báo cáo viên sẽ giúp lực lượng Công an tỉnh Sê Kông nâng cao kỹ năng và trang bị kiến thức cơ bản nhất về tình hình ma túy thế giới, khu vực và trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; tổng quan về chính sách và pháp luật cai nghiện ma túy của Việt Nam và tình hình ma túy trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông; phương pháp phân tích và giám định các chất ma túy; công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đây cũng là dịp để lực lượng phòng chống ma túy 2 tỉnh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, công tác quản lý người nghiện. Từ đó góp phần làm giảm tội phạm ma túy tại mỗi tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) tặng quà lãnh đạo Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Hội nghị tập huấn kéo dài đến ngày 22/9/2023.