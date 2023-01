Nông Sơn: Năm 2022 xử phạt 424 trường hợp vi phạm giao thông

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Công an huyện Nông Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ảnh: N.P

Năm 2022, Công an huyện Nông Sơn làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình; tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an. Chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Nông Sơn lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an huyện tích cực phối hợp các ngành, địa phương phòng chống dịch COVID-19. Tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa điểm phức tạp về an ninh trật tự; qua đó xử phạt hành chính 21 vụ/23 đối tượng với số tiền hơn 16 triệu đồng. Phối hợp mở 5 đợt truy quét xử lý các đối tượng khai thác lâm - khoáng sản trái phép; xử lý 14 vụ phạm tội về trật tự xã hội; tiếp nhận 20 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy được triển khai thường xuyên; qua đó phát hiện 424 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 446 triệu đồng. Công an huyện thu nhận 854 tài khoản định danh điện tử mức 1 và 2.009 tài khoản định danh điện tử mức 2. Tỷ lệ thu nhận, cấp, quản lý căn cước công dân đạt hơn 67%...