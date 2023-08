Nông Sơn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Ngày 14/8, xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và là địa phương tổ chức ngày hội điểm của huyện.

Công an huyện Nông Sơn trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: N.P

Ngày hội với nhiều hoạt động như: tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công an xã tiêu biểu; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các thôn; ra mắt, biểu dương các mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ lồng ghép tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Năm 2022, cán bộ và nhân dân xã Quế Lộc được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. Công an xã Quế Lộc đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thực hiện phong trào toàn toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Lộc trao tặng 8 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Nông Sơn và UBND xã Quế Lộc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.