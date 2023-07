Nông Sơn xử phạt 245 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ

(QNO) - Ngày 13/7, Công an huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm. Ảnh: N.P

Sáu tháng qua, Công an huyện Nông Sơn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác. Công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo, chỉ huy, chế độ thông tin báo cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%. Công an huyện phát hiện 12 vụ vi phạm với 14 đối tượng trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ; thụ lý giải quyết 20 tin báo, tố giác về tội phạm, bắt 1 đối tượng truy nã. Thu nhận hồ sơ căn cước công dân đạt 100%; thu nhận tài khoản định danh điện tử vượt chỉ tiêu giao; tiếp nhận 1.085 hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Công an toàn huyện thành lập 6 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông đường bộ, phát hiện và lập biên bản xử lý 245 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 370 triệu đồng.

Tại hội nghị, 4 cá nhân và 12 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.