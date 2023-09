Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông dịp khai giảng năm học mới

(QNO) - Bên cạnh cắt cử các tổ tuần tra phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm trường nằm trên các tuyến giao thông trọng điểm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (Công an Quảng Nam) cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho học sinh trong ngày khai giảng.

Cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tam Kỳ)

Sáng nay, nhân ngày khai giảng 5/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Quảng Nam phối hợp Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tam Kỳ) tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông cho học sinh toàn trường ngay sau lễ khai giảng.



Hơn 1.300 học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn đã được cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt hướng dẫn, giới thiệu một số quy định về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; các quy tắc, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông; các quy định của pháp khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng...

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh tại buổi tuyên truyền sau lễ khai giảng.

Nhiều nội dung thiết thực, gần gũi với thực tế di chuyển, tham gia giao thông của học sinh khi đến trường đã được chọn lọc, thể hiện bằng hình ảnh trực quan, tương tác trực tiếp với học sinh giúp trang bị cho các em các kiến thức cần thiết như quy định đội mũ bảo hiểm và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách; xử lý một số tình huống xảy ra trong khi tham gia giao thông; hậu quả tai nạn giao thông, ý thức tham gia giao thông an toàn...

Dịp này, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng đã trao tặng nhiều mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh. Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Quảng Nam, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông nhân ngày khai giảng năm học mới.

Lực lượng CSGT đã tổ chức chốt chặn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông dịp khai giảng ở các địa phương trên toàn tỉnh.

Từ trước lễ khai giảng, đơn vị có kế hoạch chủ động đảm bảo an toàn giao thông ở cổng trường, các tuyến trọng điểm phục vụ cho lễ khai giảng. Ngoài ra, CSGT cũng đã tăng cường các tổ tuần tra, chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền cho học sinh chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông. Tại nhiều địa phương, CSGT phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật giao thông cho các học sinh ngay trong ngày khai giảng.