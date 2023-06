Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng: “Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an Quảng Nam”

(QNO) - Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), chiều nay 19/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, luôn theo sát, ghi nhận trung thực, phản ánh kịp thời thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Các cơ quan báo chí đã góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước... Đồng thời, báo chí cũng phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, thói hư tật xấu trong xã hội, phê phán, bác bỏ những quan điểm, thông tin sai trái, xấu độc, góp phần giữ vững lòng tin của nhân dân với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo lãnh đạo, phóng viên và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Đối với lực lượng công an, các cơ quan báo chí và các nhà báo trung ương và địa phương luôn có sự đồng hành, gắn kết, theo dõi và phản ánh đậm nét các hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu trao đổi với đại diện lãnh đạo công an tỉnh tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Đội ngũ người làm báo có nhiều bài viết, phóng sự xã hội sâu sắc, sẻ chia với những gian khổ của lực lượng công an; kịp thời phản ánh những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an Quảng Nam nói riêng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cạnh đó, báo chí còn tích cực tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân, tham gia góp ý, hiến kế để xây dựng lực lượng Công an Quảng Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam hết sức ghi nhận, trân trọng những đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn, phóng viên báo chí trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng và trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của xứ Quảng nói chung.

Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thông báo phát động giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đọan 2023 - 2025. Ảnh: T.C

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền với Công an tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã thông báo phát động giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025.