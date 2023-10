Tuyên truyền tình hình an ninh biển, đảo cho ngư dân TP.Hội An

(QNO) - Sáng nay 6/10, Hải đoàn 21 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng quân tại Núi Thành) phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình an ninh, an toàn biển đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại TP.Hội An.

Trung tá Nguyễn Hồng Nam - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Gặp gỡ đông đảo bà con ngư dân của TP.Hội An, báo cáo viên của Hải đoàn 21 đã thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay, đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Đại diện Hải đoàn 21 cũng kết hợp tuyên truyền, giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát tờ rơi tuyên truyền IUU cho ngư dân TP.Hội An

Ngư dân tìm hiểu nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát biển.

Dịp này, đơn vị phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho cán bộ, đảng viên, đại diện các hội, đoàn thể và 120 ngư dân TP.Hội An. Đồng thời Hải đoàn 21 cũng tặng ngư dân TP.Hội An 200 lá cờ Tổ quốc.Thông qua buổi tuyên truyền, giúp ngư dân bắt bắt thông tin kịp thời về tình hình biển đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin cho cán bộ đảng viên và ngư dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.