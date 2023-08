Xã Trà Giang có nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Ngày 3/8, xã Trà Giang tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và là đơn vị tổ chức ngày hội điểm trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Quang Quỳnh trao quà động viên Công an xã Trà Giang. Ảnh: ANH DŨNG

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Trà Giang được duy trì với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương.

Phong trào thu hút sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Trà Giang.

Nổi bật là có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh đạt hiệu quả, được khen thưởng cấp tỉnh như: mô hình họ Bùi tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; mô hình tự quản về an ninh trật tự của thôn 1…

Dịp này, Ban Giám đốc Công tỉnh tặng giấy khen 2 cá nhân; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tặng quà UBND xã Trà Giang; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã làm tốt công tác dân vận thời gian qua.