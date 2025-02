Quốc phòng - An ninh "Dân vận khéo" đảm bảo quốc phòng - an ninh ở Hội An Tại TP.Hội An, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó đã có nhiều mô hình hiệu quả góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phường Cẩm Châu (TP.Hội An) phát động mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong nhân dân. Ảnh: PHAN SƠN

Thời gian qua, tại phường Cẩm An, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) phường triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Ông Lê Chớ - Chủ tịch Hội CCB phường Cẩm An cho biết, hội CCB phường đã tham mưu thành lập Đội xung kích với 12 thành viên, tham gia phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, nắm tình hình và cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị. Cạnh đó, Đội xung kích hội CCB phường Cẩm An đã phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy…

Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo", trong đó có lĩnh vực quốc phòng -an ninh, tại Hội An được khen thưởng. Ảnh: PHAN SƠN

Trong khi đó, tại phường Thanh Hà, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh, trật tự” được duy trì tại 6 khối phố. Thông qua hoạt động tuần tra, các tổ đã phát hiện và báo cáo các vụ việc, hiện tượng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, giúp Công an phường Thanh Hà nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời. Cạnh đó, các tổ đã tích cực tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống cháy...

Thời gian qua, Thành ủy Hội An chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh hiệu quả như: “Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh, trật tự” của phường Thanh Hà; “Cảnh sát thân thiện vì nhân dân phục vụ” của phường Sơn Phong...

Các mô hình dân vận khéo lĩnh vực quốc phòng - an ninh tại Hội An góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của địa phương.