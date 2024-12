Quốc phòng - An ninh Hội An có nhiều mô hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh Trong 15 năm qua, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thành ủy Hội An đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Tiêu biểu như mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” (Mặt trận thành phố), “Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh, trật tự” (Công an phường Thanh Hà), “Cảnh sát thân thiện vì nhân dân phục vụ” (Công an phường Sơn Phong), “2 phòng, 3 giữ” (Công an phường Cửa Đại), “Vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh” (Công an xã Cẩm Kim), “Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng”, “Vận động ngư dân giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa đại dương” (Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm).

Qua đó, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.