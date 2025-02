Chính quyền - đoàn thể "Dân vận khéo" ở Đại Lộc: Nhân rộng nhiều mô hình hay Đại Lộc đang hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trên hành trình phát triển của quê hương, có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó có dấu ấn rõ nét của công tác dân vận.

"Trồng hoa xóa tụ điểm rác thải" - mô hình dân vận khéo ở Đại Nghĩa (Đại Lộc). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Điểm sáng “dân vận khéo”

Tại thôn Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng), thời gian qua, từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã, sự nỗ lực vận động của chính quyền, đoàn thể, người dân Thái Chấn Sơn đã cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả với diện tích 17ha.

Ông Phạm Đức Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng chia sẻ, nhận thấy thổ nhưỡng phù hợp trồng cây có múi, địa phương vận động xây dựng phong trào cải tạo vườn tạp, thu hút 17 hộ tham gia. Thấy cây bưởi, cây cam có giá trị, năm 2019, địa phương tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích.

Từ Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021 - 2025, chính quyền, các hội đoàn thể Đại Hưng tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang vườn tược, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả rộng 17ha với 72 hộ tham gia.

“Địa phương tiếp tục vận động người dân nhân rộng diện tích cây ăn quả, tạo điều kiện phát triển điểm du lịch sinh thái, kết hợp thu hút đầu tư vào suối nước nóng Thái Sơn, kết nối với khu du lịch Cổng Trời Đông Giang” - ông Thịnh nói.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác dân vận, phong trào "Dân vận khéo" năm 2024. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phong trào hiến đất mở đường của nhân dân khu Nghĩa Mỹ (thị trấn Ái Nghĩa) cũng là điểm sáng trong công tác dân vận. Khi được vận động, nhiều hộ dân Nghĩa Mỹ tự tay tháo dỡ tường rào, giải phóng cây cối, hiến đất mở đường.

Ông Nguyễn Tâm (tổ 1, khu Nghĩa Mỹ) cho biết: “Nhiều tuyến đường khu dân cư thị trấn còn chật hẹp, ứ đọng nước. Khi được vận động, gia đình tôi và bà con thuê người dời tường rào, chặt cây cối, hiến gần 150m2 đất để mở rộng đường”.

Bà Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi bộ khu Nghĩa Mỹ chia sẻ, khu Nghĩa Mỹ có 45 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng 2 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài hơn 490m.

“Điểm mấu chốt giúp công tác vận động hiến đất làm đường đạt kết quả cao là Khối dân vận thị trấn Ái Nghĩa đã phát huy tính dân chủ, khơi dậy sự đồng lòng, hưởng ứng trong dân. Mọi thông tin dự án được công khai, minh bạch, tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân” - bà Vân nói.

Tại Đại Hiệp, mô hình khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” và tổ đoàn kết “Hai có” (nhà tôi có bình chữa cháy, có camera an ninh) tại thôn Tích Phú, do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động cũng là điểm sáng về công tác dân vận đang được nhân rộng...

Nhân rộng mô hình hay

Theo ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, để phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn huyện Đại Lộc xây dựng được gần 150 mô hình "Dân vận khéo". Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Vũ nói: “Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển rộng khắp tại Đại Lộc với hàng trăm mô hình. Từ thực tiễn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, diện mạo nông thôn mới càng khang trang, vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy”.

Ông Nguyễn Hữu Vũ cho biết, để tiếp tục lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt; nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Năm 2025, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp huyện và mỗi xã/thị trấn, tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, cấp cơ sở.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Đại Lộc sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Vận động nhân dân giao nộp dụng cụ đánh bắt thủy sản bằng xung điện” của Khối dân vận Đảng ủy xã Đại Thắng ra toàn huyện. Nhân rộng mô hình “Liên kết sản xuất lúa giống, cây màu” tại thôn Phú Xuân (xã Đại Thắng) ra các địa bàn phù hợp với điều kiện địa phương.

Mỗi địa phương lựa chọn một tổ đoàn kết để thực hiện nhân rộng mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy, có camera an ninh” của tổ đoàn kết số 2, thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp...

“Với sự nở rộ của các mô hình, phong trào “Dân vận khéo” ở cấp huyện tới cấp cơ sở, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự chung tay, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đã “kích hoạt”, huy động được nguồn lực, sức mạnh to lớn” - ông Nguyễn Hữu Vũ nói.