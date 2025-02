Du lịch Rộn ràng thị trường khách quốc tế đầu năm Khách châu Âu tiếp tục quay lại, khách châu Á tăng trưởng nhanh là những tín hiệu lạc quan cho bức tranh du lịch Quảng Nam trong năm 2025.

Khách châu Âu quay lại Hội An ngày càng nhiều. Ảnh: Vĩnh Lộc

Từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng, Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC đón hơn 20 đoàn khách quốc tế với gần 400 người đến tham quan du lịch Hội An và các vùng phụ cận, đa số đến từ các quốc gia châu Âu như Bỉ, Ý, Đức, Pháp… Dù vậy, đây chỉ là con số khiêm tốn so với nhu cầu thật.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC cho biết, đơn vị phải từ chối nhiều đoàn vì những hạn chế ngày tết như thiếu nhân viên, giá tour tăng cao (khoảng 50%), đặc biệt dịch vụ cung ứng khan hiếm do nhiều cơ sở không mở cửa. “Khách châu Âu đang quay lại rất đông, nhất là một số thị trường mới như Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, là cơ sở để chúng ta kỳ vọng về sự phát triển của các thị trường truyền thống này” - ông Tuấn nhận định.

Trong thời gian dài Hội An luôn là điểm đến ưa thích của khách Âu - Bắc Mỹ bởi các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch Quảng Nam xác định dòng khách truyền thống trước khi các thị trường khách Đông Bắc Á “bùng nổ”. Có thể khẳng định, điểm đến Hội An, Quảng Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các thị trường khách quốc tế. Điều này dễ dàng nhận thấy vài năm gần đây khi nhiều dòng khách mới xuất hiện như Ấn Độ, Đài Loan, Đông Nam Á, đặc biệt là dòng khách nói tiếng Nga.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đoàn khách ASEAN đã mang đến sự đa dạng cho thị trường khách Quảng Nam. Ảnh: Vĩnh Lộc

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương cho biết, 2 thị trường khách tăng trưởng mạnh tại Quảng Nam năm 2025 có thể kể đến gồm Philippines, Indonesia… Căn cứ này dựa vào sự phát triển của các đường bay trực tiếp và chuyến bay charter từ các quốc gia này đến Đà Nẵng đang ngày càng nhiều. Tại Công ty Duy Nhất Đông Dương, chỉ tính những tháng cuối năm 2024, lượng khách Philippines tăng trưởng khá tốt, qua đó góp phần đa dạng thị trường, tạo ra sắc màu tích cực cho bức tranh du lịch Quảng Nam.

“Nếu nhận định về triển vọng thị trường mới đến miền Trung và Quảng Nam, tôi nghĩ dòng khách nói tiếng Nga sẽ mang đến những bất ngờ trong năm 2025 bởi nhiều quốc gia trong số này đang có kế hoạch mở đường bay đến Đà Nẵng” - ông Thủy thông tin.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, so với thời điểm trước dịch COVID-19, mặc dù nhiều thị trường chưa phục hồi hoàn toàn như châu Á (hồi phục 97%), châu Âu (92%) nhưng một số thị trường khác đã có mức tăng trưởng vượt bậc như Úc (tăng trưởng đạt 125%); Mỹ (103%). Riêng thị trường châu Á cũng đã xuất hiện các thị trường đạt mức tăng trưởng cao đột biến như Đài Loan (đạt mức 139%), Ấn Độ (297%), Campuchia (208%), Indonesia (173%), Lào (151%) Philippines (148%), Singapore (112%)…

Ông Phan Văn Tú - Giám đốc Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam cho rằng, bên cạnh sự phục hồi của các thị trường truyền thống châu Âu - Bắc Mỹ, dự báo một vài thị trường cũng sẽ tăng trưởng mạnh tại Quảng Nam trong năm 2025 như Úc, Ấn Độ, ASEAN. Trong đó, Ấn Độ là thị trường có sự tăng trưởng “đột biến” trong năm 2024.

“Năm 2025, bên cạnh giữ vững các thị trường mới nổi hoặc trọng tâm như Đài Loan, Thái Lan…, Quảng Nam sẽ tập trung đẩy mạnh quảng bá xúc tiến tại các thị trường Hàn Quốc (tháng 5), Nhật Bản (tháng 6), Mỹ (tháng 9), Singapore (tháng 10), Anh (tháng 11). Đây là những thị trường vừa truyền thống vừa trọng điểm của Quảng Nam nên cần phải đẩy mạnh, phục hồi; riêng Singapore là đầu mối trung chuyển của nhiều dòng khách quốc tế” - ông Tú chia sẻ.