Nhà nước và cử tri Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Phú Ninh giai đoạn 2023 - 2025: Tạo sự đồng thuận trong nhân dân Nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, trước ngày lấy ý kiến cử tri, UBND xã Tam Vinh (Phú Ninh) tổ chức hội nghị tuyên tuyền, trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đến đề án sáp nhập xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh để thành lập đơn vị hành chính mới…

Người dân xã Tam Vinh tham gia hội nghị tuyên truyền, giải đáp các vấn đề liên quan đến đề án sáp nhập xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh. Ảnh: N.Đ

Họp dân để thông tin về đề án

Sau khi dự thảo đề án sáp nhập xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh được Sở Nội vụ thẩm định, góp ý, UBND huyện Phú Ninh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến thống nhất về tên gọi đơn vị hành chính (ĐVHC) mới, để xây dựng hoàn thiện.

Ngoài phân tích, làm rõ các yếu tố truyền thống lịch sử, thuận lợi, định hướng phát triển và đi đến thống nhất lựa chọn tên gọi thị trấn Phú Thịnh sau sáp nhập; hội thảo còn cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ thôn, tổ đoàn kết hai địa phương để tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân.

Đối với xã Tam Vinh, công tác tuyên truyền càng được chú trọng khi thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030, nhưng được UBND huyện Phú Ninh tính toán sáp nhập với thị trấn Phú Thịnh ở giai đoạn 2023 - 2025.

Trước thời điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri, UBND xã Tam Vinh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đến nhân dân của 3 thôn. Báo cáo viên Huyện ủy Phú Ninh được mời tuyên truyền các nội dung của đề án và trực tiếp giải đáp đối với những vấn đề người dân quan tâm.

Theo kế hoạch, từ ngày 11-15/5, UBND xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh tổ chức lấy ý kiến của hơn 8.200 cử tri về nội dung đề án sắp xếp ĐVHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Hướng dẫn người dân thực hiện ghi phiếu lấy ý kiến cử tri tại các hội nghị, bà Huỳnh Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh cho biết, UBND xã thành lập 3 tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn từng thôn. Việc lấy ý kiến cử tri theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến các cử tri theo từng hộ gia đình.

Thôn Tân Quý được sáp nhập từ hai thôn Tân Vinh và Vĩnh Quý (cũ) vào năm 2019, có đông dân cư - với hơn 600 hộ dân. UBND xã Tam Vinh tổ chức hai hội nghị tuyên truyền về đề án sáp nhập xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh vào hai đêm 8&9/5 tại nhà văn hóa của hai thôn cũ.

Cũng như 3 hội nghị đã được tổ chức trước đó, hội nghị tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Quý (cũ) thu hút đông đảo hộ gia đình tham gia, bày tỏ sự thống nhất cao đối với nội dung đề án sắp xếp ĐVHC của huyện sau khi được tuyên truyền và giải đáp cụ thể về các vấn đề được nêu ra.

Đáng chú ý, người dân đã thống nhất cao với phương án lựa chọn tên gọi thị trấn Phú Thịnh và địa điểm làm việc của ĐVHC mới.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, về tên gọi của ĐVHC mới, nếu lấy tên thị trấn Tam Vinh hay thị trấn Tam Vinh - Phú Thịnh đều không phù hợp với quy định và thống nhất với tên gọi thị trấn Phú Thịnh.

Bởi tên gọi này đã được Trung ương “định vị” đưa vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, các cơ quan hành chính, công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn thị trấn cũng rất nhiều.

“Việc đặt tên mới cho ĐVHC sau sáp nhập sẽ dẫn đến nhiều khó khăn do phải thực hiện thủ tục hành chính thay đổi giấy tờ của người dân, tổ chức ở cả hai địa phương cũ. Vấn đề tôi mong muốn là chính quyền các cấp quan tâm đầu tư phát triển khu vực Tam Vinh xứng tầm đô thị trung tâm của huyện” - ông Thanh nói.

Người dân thôn Tân Quý (xã Tam Vinh) bày tỏ sự thống nhất cao với phương án lấy tên gọi đô thị mới là thị trấn Phú Thịnh. Ảnh: N.Đ

“Về lại một nhà”

Ông Lê Thái Ngôn (65 tuổi) chia sẻ: “Năm 2009 thị trấn Phú Thịnh chia tách ra từ xã Tam Vinh, nay sáp nhập hai đơn vị này với nhau là hợp lý. Có thể ví von như hai anh em về lại một nhà. Tên gọi thị trấn Phú Thịnh đã được thảo luận, cân nhắc kỹ khi UBND huyện xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC nên tôi thống nhất cao”.

Về thắc mắc của bà Đoàn Thị Hải trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến ngành công an sau khi sáp nhập đã được giải đáp tại hội nghị.

Cụ thể, chính quyền địa phương cho biết, hiện các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết và trả lời kết quả tại Bộ phận một cửa của thị trấn.

Tại đây có bố trí cán bộ Công an thị trấn phụ trách. Vì vậy, phương án lấy trụ sở UBND xã Tam Vinh hiện nay làm trụ sở làm việc của Công an thị trấn sẽ không gây bất tiện cho người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến ngành công an.

Tuyên truyền đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã đến người dân xã Tam Vinh, theo ông Đỗ Văn Luật - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh: Thị trấn Phú Thịnh thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 do có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.

UBND huyện Phú Ninh đã tính toán các phương án và nhận thấy, chỉ có duy nhất phương án nhập xã Tam Vinh vào thị trấn Phú Thịnh trong giai đoạn 2023 - 2025 là khả thi. Đô thị mới sau sáp nhập, vừa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (diện tích tự nhiên 20,32km, đạt 145,1% tiêu chuẩn; quy mô dân số 10.974 người, đạt 137,18%).

“Đô thị mới lấy tên thị trấn Phú Thịnh là tên gọi được nhân dân hai địa phương thống nhất cao vào năm 2009. Với tên gọi này chỉ có người dân của xã Tam Vinh thực hiện thủ tục hành chính thay đổi các loại giấy tờ liên quan.

Hai địa phương có lịch sử hình thành, yếu tố văn hóa, truyền thống lịch sử tương đồng. Khi sáp nhập sẽ thuận lợi cho việc quản lý về địa giới hành chính, cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa ổn định, cũng thuận lợi về giao thông cho người dân” - ông Đỗ Văn Luật nói.