Giao thông - Xây dựng Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến ĐH5 tại Nam Trà My (QNO) - Mưa lớn vừa qua khiến tuyến đường ĐH5 Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (Nam Trà My) bị sạt lở nhiều vị trí, ảnh hưởng lưu thông và đe dọa các khu dân cư.

Điểm sạt lở đe dọa khu dân cư trên tuyến ĐH5 tại Nam Trà My. Ảnh: THIỆN TÙNG

Theo ghi nhận, toàn tuyến ĐH5 có tổng chiều dài 18km, nhưng có tới hơn 10 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lớn. Điểm sạt lớn nhất tại km5+00 có chiều cao 25m, chiều dài 100m, đe dọa hai trụ điện trung thế, đồng thời nguy cơ cô lập hàng nghìn hộ dân hai xã Trà Vân và Trà Vinh.

Sạt lở đe dọa trụ điện trung thế cấp điện cho hai xã Trà Vân, Trà Vinh. Ảnh: THIỆN TÙNG

Các điểm sạt còn lại nằm tại các vị trí km6+00, km9+00 và km14+400 làm hư hại các taluy dương, hàng nghìn m3 đất đá trực chờ ập xuống đường, ảnh hưởng khu dân cư làng Ông Bích (Trà Vân, đoạn km9+00) và gây thiệt hại nhiều diện tích sắn, quế của người dân.

Người dân khó khăn đi qua khu vực sạt lở trên tuyến ĐH5. Ảnh: THIỆN TÙNG

Giải pháp được huyện Nam Trà My đưa ra, là đào, dọn đất và bạt lại mái taluy dương, di dời hai trụ điện trung thế để đảm bảo an toàn điện, riêng tại km9+00 và km14+400 phải làm kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư và hoa màu của người dân. Kinh phí khắc phục dự kiến hơn 8,5 tỷ đồng.

[VIDEO] - Sạt lở trên tuyến ĐH5 tại Nam Trà My

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, dù nhu cầu cấp bách, nhưng ngân sách địa phương hiện đang gặp khó khăn, do đó cần có sự quan tâm hỗ trợ của trung ương và tỉnh để sớm triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa bão.