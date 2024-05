An ninh trật tự Sẽ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7 (QNO) - Toàn bộ Công an 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã trình kế hoạch tham mưu UBND địa phương tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giữ an ninh tại cơ sở. Ảnh: Tổ tự quản 5 trong 1 của xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) tham gia tuần tra đêm.

Theo dự kiến, toàn quốc sẽ có hơn 82.200 Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) với hơn 286.200 thành viên. Mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng trở lên theo định hướng của Bộ Công an về việc tổ chức kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bộ Công an ban hành kế hoạch đồng loạt tổ chức ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong cả nước vào ngày 1/7. Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố Kế hoạch tổ chức lễ ra mắt. Công an các địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2024…

Cùng với Công an các địa phương trên cả nước, Công an Quảng Nam cũng đã tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng dự thảo về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; quy định về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm lực lượng này đi vào hoạt động ngay khi luật có hiệu lực thi hành.