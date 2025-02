Xã hội Sôi động chợ rằm tháng Giêng (QNO) - Thị trường đồ cúng rằm tháng Giêng tại một số chợ truyền thống ở các địa phương trên địa bàn tỉnh khá sôi động với nhiều mặt hàng, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Thị trường mua sắm cúng rằm ở các chợ truyền thống khá nhộn nhịp. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 12/2/2025 (tức ngày rằm tháng Giêng) tại các chợ truyền thống ở thành phố Tam Kỳ, Hội An bày bán khá nhiều mặt hàng đồ cúng như hoa, quả, bánh, nấm rơm, xôi, chè... giá cả tương đối ổn định. Người dân đi mua sắm đồ cúng rằm ở các chợ cũng khá nhộn nhịp.

Các loại hoa tăng giá khoảng 5 nghìn đồng/bó. Ảnh: N.Q

Chủ cửa hàng hoa Dũng Lê (chợ Tam Kỳ) cho biết, so với ngày tết thì mặt hàng hoa có tăng nhẹ. Bó hoa cúc để cúng trong ngày tết có giá 40 nghìn đồng, nay tăng 5 nghìn đồng.

Hoa cúng được nhiều người dân lựa mua. Ảnh: N.Q

“Rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm nên người dân đi chợ mua sắm đồ cúng khá đông. Mỗi ngày, tôi bán được hàng chục bó hoa các loại như cúc, đồng tiền, hoa ly, huệ trắng, thu nhập tương đối ổn định" - chị chủ hàng hoa nói.

Mâm ngũ quả có giá dao động 300 - 400 nghìn đồng. Ảnh: N.Q

Chị Nguyễn Thị Phương (phường An Mỹ, Tam Kỳ) cho biết, năm nào cũng vậy, đến ngày rằm tháng Giêng, chị đến chợ mua ít hoa, quả về dâng lên bàn thờ để cúng. “Nhìn chung các mặt hàng đồ cúng ở chợ khá đa dạng, mẫu mã đẹp hơn, giá cũng hợp lý" - chị Phương chia sẻ.

Chợ Hội An bày bán khá nhiều mặt hàng đồ khô phục vụ thị trường Tết Nguyên tiêu. Ảnh: N.Q

Tương tự, các mặt hàng đồ cúng cũng được bày bán ở một số chợ truyền thống ở thành phố Hội An cũng khá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong ngày Tết Nguyên tiêu.

Người dân Hội An đi chợ mua muối với mong muốn được nhiều may mắn. Ảnh: N.Q

Tiểu thương Ung Thị Nở chuyên bán các mặt hàng đồ khô như nấm mèo, bún, tương và các mặt hàng giấy vàng mã... ở chợ Hội An. Chị Nở cho hay, so với ngày thường, ngày rằm tháng Giêng nhu cầu mua sắm đồ cúng chay, mặn của người dân tăng gấp đôi so với ngày thường.

Bánh ngọt cũng được bày bán khá nhiều ở các chợ. Ảnh: N.Q

"Người Hoa sinh sống khá đông và tháng Giêng họ cũng sắm nhiều mâm lễ để thờ cúng tổ tiên, cúng phật... nên họ chuẩn bị mâm cúng khá chu đáo nên các mặt hàng đồ cúng luôn đắt khách" - chị Nở nói.

Hộp xôi được tạo hình bông hoa có giá 20 nghìn đồng/hộp. Ảnh: N.Q

Chị Nở cho biết thêm, để phục vụ thị trường rằm tháng Giêng chị còn chuẩn bị hàng hóa để bán cho du khách đến viếng các nơi thờ tự ở Hội An như Chùa Ông, Chùa Bà, các hội quán..." - chị Nở nói.

Người dân Hội An đi chợ mua muối với mong muốn được cầu nhiều may mắn. Ảnh: N.Q

Theo các chủ hàng hoa, trái cây, sở dĩ các mặt mặt hàng đồ cúng tăng hơn so với ngày tết vì nhu cầu tăng, hàng hóa khan hiếm, dịch vụ vận chuyển hoa về chợ đầu mối cũng cao hơn.

Người dân đi chợ mua đồ cúng rằm. Ảnh: N.Q