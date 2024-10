Y tế Tác hại của thuốc lá với sức khỏe sinh sản Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có khoảng 50% nam giới trưởng thành ở nước ta hút thuốc lá (tương đương 17 triệu người hút thuốc lá).

Khói thuốc lá ảnh hưởng đến người xung quanh.

Với con số này, Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Thuốc lá không chỉ gây ra các bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư cho người hút trực tiếp mà nó còn có nguy cơ cao cho cả những người xung quanh.

Ngoài các ảnh hưởng có hại, hút thuốc còn gây ảnh hưởng lên sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Hút thuốc làm giảm hàm lượng hormon sinh dục estrogen và một số hormon khác có liên quan đến chức năng sinh sản.

Khả năng thụ thai ở phụ nữ hút thuốc thấp hơn 25% so với phụ nữ không hút thuốc vì các chất có trong khói thuốc lá có thể làm thay đổi thành phần môi trường ở vòi trứng, nơi diễn ra sự thụ thai.

Theo một nghiên cứu được Hiệp hội Y khoa Anh quốc công bố, tỷ lệ thụ thai giảm đến 40% ở những phụ nữ hút thuốc lá so với phụ nữ không hút thuốc, số lượng điếu thuốc người đó hút càng tăng thì khả năng thụ thai càng giảm.

Nếu hút thuốc trong thời kỳ mang thai thì nguy cơ bị sẩy thai có thể cao hơn 10 lần so với phụ nữ không hút thuốc, nguyên nhân chính là do bào thai bị thiếu ô xy vì máu nuôi dưỡng bào thai có chứa nhiều khí CO từ khói thuốc lá do mẹ hút. Ngoài ra, bào thai còn bị ngộ độc do các chất độc khác chứa trong khói thuốc.

Hút thuốc làm cho những hội chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ trở nên trầm trọng hơn. Nicotine là nguyên nhân chính của những biến đổi kinh nguyệt.

Những phụ nữ hút thuốc thường hay bị bế kinh (tắt kinh) nhiều hơn những người không hút thuốc. Đến tuổi trung niên, kinh nguyệt của họ không được điều hòa, chu kỳ kinh nguyệt thất thường và sớm hết kinh.

Cạnh đó, hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, sinh dục ở nam giới mà nó còn gây ung thư bàng quang. Người ta không xác định được hút thuốc gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng người ta thấy ở người ung thư tiền liệt tuyến mà hút thuốc thì sự xâm nhập và di căn của nó tăng lên.

Hút thuốc lá không chỉ gây nguy hại cho người hút thuốc mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là gánh nặng kinh tế với cá nhân, gia đình và xã hội. Nếu bạn không hút thuốc thì đừng bao giờ hút, nếu bạn là người hút thuốc thì hãy bỏ ngay vì hút thuốc gây rất nhiều tác hại cho sức khỏe.