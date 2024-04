Du lịch Tài tử Hàn Quốc và Đài Loan thích thú khi đến Hội An (QNO) - Mới đây trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, các nghệ sĩ nổi tiếng như Jung Il Woo (Hàn Quốc) và Lâm Chí Dĩnh (Đài Loan) đã đăng tải nhiều bức hình về loạt trải nghiệm tại Hội An - Đà Nẵng trong chuyến du lịch của mình.

Lâm Chí Dĩnh trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An): Ảnh: Instgram nhân vật

Trên trang cá nhân của nam tài tử phim "Gia đình là số một", Jung Il Woo đã đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch đến Hội An. Tại đây, tài tử người Hàn Quốc đã tự mình chèo thúng trải nghiệm rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Jung Il Woo còn chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Đây là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay. Dù tới bất cứ đâu tại Việt Nam, vẫn có những fan nhận ra tôi, và có những khoảnh khắc tôi vô cùng cảm động bởi trái tim ấm áp của họ, cách họ chia sẻ về cuộc sống với tôi. Tôi rất vui vì đã quyết định đến Việt Nam…"

Jung Il Woo cũng vừa ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: Instagram nhân vật.

Còn Lâm Chí Dĩnh cũng đăng loạt ảnh ngôi sao này cùng gia đình có kỳ nghỉ đáng nhớ tại Đà Nẵng và Hội An. Nam tài tử đến từ Đài Loan khoe ảnh đội nón lá, tắm biển, thư giãn ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Đà Nẵng, thích thú ngồi thuyền thúng Cẩm Thanh, dạo phố cổ Hội An...

Theo lãnh đạo Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, những năm gần đây Hội An là điểm đến yêu thích của khách Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều thị trường quốc tế khác. Việc du khách là người nổi tiếng ở nước ngoài đến Hội An sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu đối với ngành du lịch của địa phương.

Hồi đầu tháng 4, dữ liệu của nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới Agoda công bố cũng cho thấy Hội An nằm trong tốp 5 điểm đến hàng đầu ở Việt Nam được khách Hàn Quốc ưa chuộng.