An ninh trật tự Tạm giam đối tượng say xỉn điều khiển xe máy gây tai nạn (QNO) - Đ.P.T. (SN 1997, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Công an huyện Phước Sơn tạm giam sau khi say xỉn, điều khiển xe thiếu quan sát sau đó gây tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thị hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đ.P.T. để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an bắt tạm giam đối tượng T. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, khoảng 16 giờ 30 ngày 14/4, Đ.P.T. điều khiển xe máy BKS 92P1-037.XX, chở chị T.N.A. (SN 1979, trú tại thôn 3, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) từ thị trấn Khâm Đức về xã Phước Chánh theo đường Hồ Chí Minh. Đến khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, khi đến km1382+650 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 5 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn), T. đã điều khiển xe máy rẽ trái nhưng thiếu chú ý quan sát dẫn đến xe máy va chạm với xe ô tô tải BKS: 38H-024.XX do P.D.M. (SN 2000, trú tại xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông cùng chiều, dẫn đến gây tai nạn làm chị T.N.A. bị thương tích 76%. Thời điểm sau tai nạn, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Đ.P.T. là 0,556mg/l khí thở.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.