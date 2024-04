Chính trị Tam Kỳ: Công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng trưởng khá (QNO) - Sáng nay 11/4, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị lần thứ 16 khóa XXI nhằm đánh giá tình hình quý I, xác định nhiệm vụ quý II/2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THU - SƠN.

Theo báo cáo tại hội nghị, quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 5,4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.423 tỷ đồng, tăng 10,56% so với cùng kỳ; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước hơn 489,534 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán tỉnh giao và 26,92% dự toán thành phố (tăng 46,74% so với cùng kỳ).

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định và đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến. Tam Kỳ đã tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm gồm: Đường bao Nguyễn Hoàng; khớp nối hạ tầng Khu dân cư số 6 đến Khu phố mới Tân Thạnh cùng nhiều dự án khác. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui chơi, giải trí được tổ chức đa dạng.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh thực hiện trong quý I/2024. Ảnh: THU - SƠN.

Dịp này, Thành ủy Tam Kỳ cũng tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 21/7/2021 của Thành ủy về giải pháp xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường An Xuân và Phước Hòa; quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 8/12/2023 của Tỉnh ủy và Chương trình của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới...