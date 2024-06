Giáo dục - Việc làm Tam Kỳ đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (QNO) - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng ngày 26/6 đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. (Ảnh: QUANG KHẢI)

Mục tiêu kế hoạch là đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học trên địa bàn thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, huy động được ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 99% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường, lớp mẫu giáo độc lập. Có 100% nhóm, lớp mầm non được học 02 buổi/ngày. Đạt các chỉ tiêu về giáo dục mầm non, TH, THCS, THPT đến năm 2030 theo các chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và phổ cập giáo dục bậc trung học trong từng năm. Đến năm 2030, thành phố Tam Kỳ hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục hòa nhập theo quy định của pháp luật hiện hành. Thu hút 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp hằng năm tăng lên.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực để nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, kém, học sinh năng khiếu. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh việc dạy học và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Bằng nhiều nguồn đầu tư, nâng cấp, mở rộng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ở các trường học. Tiếp tục duy trì 100% trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia các mức độ cao hơn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động nhiều nguồn lực đầu tư, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.

Đến năm 2035, tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, huy động được ít nhất 55% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường, lớp mẫu giáo độc lập. Duy trì và nâng cao chất lượng 100% nhóm, lớp mầm non và trẻ mầm non đến trường được học 02 buổi/ngày. Tiếp tục nâng tỷ lệ, chất lượng giáo dục theo chủ trương của cấp trên. Ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy học, chuyển đổi số, xây dựng nền giáo dục mở gắn với xây dựng xã hội học tập. Thu hút 60% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp hằng năm tiếp tục tăng lên…