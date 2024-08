Giảm nghèo - An sinh

Tam Kỳ: Gần 500 triệu đồng dư nợ chương trình cho vay chấp hành xong án phạt tù

(QNO) - Chiều 27/8, Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.