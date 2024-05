Khởi nghiệp - OCOP Tam Kỳ giành nhiều giải cao trong Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Quảng Nam năm 2024 (QNO) - Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024. Trong đó, TP.Tam Kỳ có nhiều dự án xuất sắc đoạt được các giải cao.

Dự án "Sữa chua sấy thăng hoa" đoạt giải Nhất. Ảnh: PHAN VINH

Theo đó, đồng giải Nhất là dự án "LACO - Ứng dụng kết nối dịch vụ địa phương" của anh Hà Nhật Ánh (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) và dự án "Sữa chua sấy thăng hoa" của chị Trần Thị Minh Thuý (xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Dự án LACO - Ứng dụng kết nối dịch vụ địa phương của anh Hà Nhật Ánh đoạt giải Nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đồng giải Nhì là 5 dự án "Ứng dụng Drone vào canh tác nông nghiệp" của anh Nguyễn Hữu Thiện Trí (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ); dự án "Sản xuất chất tạo ngọt tự nhiên từ dịch cây Tr’Đin (mật đường Tr’Đin)" của anh Phạm Thanh Hoàng (xã Gari, Tây Giang); dự án "Kem chống nắng nha đam Như Thủy" của chị Nguyễn Thị Như Thủy (xã Trà Dương, Bắc Trà My); dự án "Mỳ Quảng tươi đóng gói ăn liền" của chị Huỳnh Thị Thu Thủy (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ); dự án "Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với cây ớt trên địa bàn huyện Phú Ninh" của anh Nguyễn Thanh Tuấn (Phú Ninh).

Nhiều dự án khởi nghiệp năm nay thể hiện tính sáng tạo cao. Ảnh: PHAN VINH

Đồng giải Ba là 8 dự án "Tiktok Shop - Giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên - Viết tiếp hành trình tương lai" của em Nguyễn Viết Tâm (học sinh Trường THPT Bắc Trà My); dự án "Mô hình du lịch cộng đồng trong làng nghề truyền thống trồng quật" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phúc và Phan Thị Ngọc (xã Cẩm Hà, Hội An); dự án "Tinh dầu thiên nhiên Thiên Niên Kiện" của chị Nguyễn Thị Huệ (xã Trà Giáp, Bắc Trà My); dự án "KOLANVINA - Ngon vị saponin tự nhiên" của chị Nguyễn Thị Hồng Sanh (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ); dự án "Cung cấp dịch vụ đa tiện xử lý sự cố công trình dân dụng và công nghiệp" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Hưng và Lê Hữu Hùng (Trường Cao đẳng Quảng Nam); dự án "Cung cấp giải pháp hệ thống điểm danh, giám sát, quản lý đánh giá chất lượng lớp học thông qua nhận dạng khuôn mặt – CEPC AI" của nhóm tác giả Bùi Như Quỳnh, Nguyễn Thanh Tuấn và Đặng Huy Hùng (Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung); dự án "Ốc bươu đen nhồi ống nứa Huy Hoàng" của chị Mai Thị Thu Sương (xã Duy Phú, Duy Xuyên); dự án "Bột thảo dược ngâm chân Tâm Việt" của anh Trà Quang Nhất Việt (xã Đại Lãnh, Đại Lộc).

Dự án "Mỳ Quảng tươi đóng gói ăn liền" của chị Huỳnh Thị Thu Thủy đoạt giải Nhì. Ảnh: PHAN VINH

Ngoài ra, còn có 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo đoạt giải Khuyến khích và 15 dự án khác được UBND tỉnh công nhận là ý tưởng/dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Được biết, dựa trên kết quả này, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ vinh danh Tài năng khởi nghiệp xứ Quảng 2024 vào ngày 9/6 tới đây.