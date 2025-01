Giáo dục - Việc làm Tam Kỳ khánh thành phòng học STEM và hai thư viện số trường học hơn 11 tỷ đồng (QNO) - Sáng nay, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức khánh thành thư viện số và phòng học STEM tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Lý Tự Trọng và THCS Lý Thường Kiệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự.

Lãnh đạo tỉnh, TP.Tam Kỳ làm thủ tục cắt băng khánh thành thư viện số Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: X.P

Là đơn vị tiên phong của tỉnh triển khai mô hình giáo dục mới, thí điểm dạy học STEM và thư viện số ở các trường học, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.Tam Kỳ trở thành điểm sáng về chuyển đổi số giáo dục của tỉnh, Tam Kỳ đã thực hiện thí điểm xây dựng thư viện số tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Lý Thường Kiệt và phòng học STEM tại THCS Lý Tự Trọng với tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng.

Theo đó, phòng học STEM được đầu tư xây dựng thành phòng học đa năng, được trang bị các công cụ, thiết bị và tài nguyên phục vụ cho thực hành, thí nghiệm và sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Tham quan phòng học STEM tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Ảnh: X.P

Trong đó, trang bị các bộ STEM thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và đo lường, vật lý, vật lý cơ và điện tử, kiến trúc và xây dựng, robot tự động, robot thông minh, trí tuệ nhân tạo AI, stem coding và phần mềm; các bộ công cụ dụng cụ và máy công cụ đa năng, máy cắt CNC, máy in 3D, bộ dụng cụ cơ khí thực hành...

Đối với thư viện số, trang bị hạ tầng công nghệ phục vụ thư viện số như máy in thẻ thành viên thư viện, máy in barcode để quản lý tài liệu, máy quét mã vạch quản lý mượn trả tài liệu, cổng check-in bạn đọc, phần mềm quản lý thư viện, trang bị 20 máy tính kết nối Internet; các loại sách số, sách nói, sách in 3D, sách in truyền thống với hơn 3.000 đầu sách.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản học tại thư viện số. Ảnh: X.P

Theo ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Tam Kỳ, việc đầu tư xây dựng thư viện số và phòng học STEM tại 3 trường là bước thí điểm, tạo đà và tiếp tục ưu tiên nguồn lực để nhân rộng và phát triển đồng bộ.

Thành phố sẽ hướng đến phát triển giáo dục số toàn diện gắn với việc xây dựng môi trường học tập chủ động, sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; tạo điều kiện tất cả thầy cô giáo, học sinh được tiếp cận các phương pháp, công nghệ mới trong giáo dục. Qua đó, xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập, hướng đến xây dựng Thành phố học tập toàn cầu do UNESCO khởi xướng.