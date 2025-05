Theo gương Bác Tam Kỳ khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học và làm theo Bác (QNO) – Sáng nay 20/5, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Hoàng Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Hội nghị đánh giá, 10 năm qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 được Thành ủy Tam Kỳ chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng theo chuyên đề toàn khóa, hằng năm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố ý chí, rèn luyện đạo đức cách mạng và phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, gần dân. Nhận thức về học tập và làm theo Bác chuyển biến mạnh mẽ từ “học để biết” sang “học để làm”, “học để chuyển hóa nhận thức thành hành động”.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đạt được nhiều kết quả thiết thực, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung vào các ngành, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh dư luận trong quần chúng nhân dân như: Công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông...

Ông Nguyễn Duy Ân - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Theo ông Phạm Hoàng Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ, hiện toàn thành phố có hơn 200 mô hình đang hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong đó, tại các xã, phường có 120 mô hình; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 78 mô hình.

Các mô hình đã góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, tự giác và có kết quả thực chất, hiệu quả đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng thành phố phát triển.

Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và đã tuyên dương, khen thưởng cho 148 tập thể và 149 cá nhân; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 2 cá nhân. Có 2 mô hình tiêu biểu được chọn tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ đã trao tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).