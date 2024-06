Thể thao Tam Kỳ nhất toàn đoàn Giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam (QNO) - Sáng 6/6, Giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2024 bước vào thi đấu những nội dung cuối cùng và tổng kết trao giải.

Ban tổ chức trao huy chương cho vận động viên. Ảnh: T.K

Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức với sự tham gia của 164 vận động viên đến từ 7 đơn vị: Điện Bàn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Hội An và Phú Ninh. Vận động viên thi đấu ở 6 nhóm tuổi với các nội dung: cá nhân 50m, 100m tự do; cá nhân 50m, 100m ếch; tiếp sức 4x50m tự do phối hợp nam nữ.

Qua 3 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao tổng cộng 29 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 23 huy chương đồng.

Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: T.K

Kết quả chung cuộc, Tam Kỳ nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; Hội An về nhì với 7 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 9 huy chương đồng; Điện Bàn về ba với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.