Chính trị Tam Kỳ thu ngân sách đạt 838 tỷ đồng (QNO) - Con số trên được nêu ra trong báo cáo tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Thành ủy Tam Kỳ tổ chức vào ngày 15/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 838,83 tỷ đồng, đạt 55,52% dự toán tỉnh giao và 46,12% dự toán thành phố đề ra. Nguồn thu do thành phố quản lý 285,6 tỷ đồng, đạt 40,25% dự toán (tăng 44,64% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách thực hiện 708,69 tỷ đồng, đạt 45,31% dự toán, bằng 93,86% so với cùng kỳ.

Cũng trong thời gian trên, Tam Kỳ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 152,9/631,420 tỷ đồng, đạt 24,22% kế hoạch.