Xã hội Tam Kỳ trao giải cuộc thi trang trí tuyến phố, đường làng năm 2025 (QNO) - Tối 28/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), tại chương trình nghệ thuật “Thành phố Tam Kỳ - Chào Xuân Ất Tỵ 2025”, UBND TP.Tam Kỳ đã tổ chức trao giải Cuộc thi trang trí tuyến phố, đường làng tại các khu dân cư nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho các địa phương.

Đây là năm thứ 5 UBND TP.Tam Kỳ tổ chức cuộc thi với hình thức từng xã, phường, thôn, khối phố vận động nhân dân chung tay, góp sức trang trí, tạo cảnh quan, không gian văn hóa tết tại từng tuyến phố, đường làng, ngõ xóm. Cuộc thi năm nay có mở rộng thêm nội dung mới là giải thưởng cho địa phương có nhiều tuyến đường phố, đường làng và không gian văn hóa tết được trang trí tốt và giải thưởng cho địa phương có công trình trang trí đặc sắc, hấp dẫn và sáng tạo nhất.

Tuyến đường thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh.

Qua quá trình chấm chọn, Ban tổ chức đã chọn 5 tuyến đường đoạt giải khuyến khích gồm: Nguyễn Phúc Chu, khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận; Đinh Công Tráng, khối phố Hương Trung, phường Hòa Hương; tuyến đường vào Nhà văn hóa khối phố Ngọc Nam, phường An Phú; đường Lê Huy Lưu, khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân; tuyến đường thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng.

3 tuyến đường đoạt giải ba gồm: Hồ Xuân Hương nối dài, khối phố 5, phường An Xuân; Chế Lan Viên, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh; đường Bến Gò, thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc. Trong khi đó, đường Văn Thị Thừa, khối phố 6, phường An Sơn và đường thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh đoạt giải nhì. Đường Hoàng Văn Thái, khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ và đường tổ 5, thôn Phú Bình, xã Tam Phú đoạt giải nhất.

Trao giải cho 2 đơn vị có tuyến đường đẹp nhất.

Ban tổ chức đã trao giải cho 3 địa phương có nhiều tuyến phố, đường làng và không gian văn hóa tết được trang trí tốt. Trong đó, giải nhất thuộc về phường An Sơn; giải nhì phường An Mỹ và giải ba phường Tân Thạnh.