Quốc phòng - An ninh Tăng cường bảo đảm an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (QNO) - Công an Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, dự lường các phương án, chuẩn bị nhân vật lực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Công tác bàn giao, vận chuyển đề thi được giám sát chặt chẽ theo quy định. Ảnh: T.P

Nhiều ngày qua, lãnh đạo Công an tỉnh liên tục kiểm tra, rà soát tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương bám sát kế hoạch đảm bảo an ninh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã có phương án phân công lực lượng túc trực 24/24 bảo vệ nghiêm ngặt đề thi, an ninh được thắt chặt nhiều lớp từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong sáng nay 26/6, đã triển khai lực lượng bảo vệ vận chuyển đề thi đến các điểm thi chặt chẽ, đúng quy định.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã bám sát kế hoạch, phương án đề ra để có thể kịp thời xử lý các tình huống. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với ngành giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn quá trình in sao, vận chuyển đề thi; tổ chức thi, vận chuyển bài thi và thực hiện công tác giám sát chấm thi.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để đảm bảo tốt an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: T.P

Từ ngày mai 27/6, các thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu Phòng An ninh chính trị nội bộ và công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử; hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận làm ảnh công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn và tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi.

Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Bàn giao đề thi cho điểm thi Trường THPT Khâm Đức vào sáng nay 26/6. Ảnh: T.P

Công an các địa phương bố trí lực lượng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và trưởng các điểm thi tiếp nhận, bảo vệ đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh bên trong và trật tự bên ngoài tại các điểm thi.