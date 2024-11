Xã hội Tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong quý IV/2024 (QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành Kế hoạch số 8419 về triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ năm 2024.

Công an TP.Hội An kiểm tra, xử lý người vi phạm trật tự ATGT. Ảnh: C.T

Kế hoạch đặt ra yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành luật. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, ATGT đường bộ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành luật này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu của Bộ Công an, Bộ GTVT, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ, công chức của các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý IV/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ; giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ; hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại cơ sở giáo dục THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong quý IV/2025 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, ATGT cho cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ…

Sở GTVT có trách nhiệm chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn của UBND cấp tỉnh về phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ tại địa phương; hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải; quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn địa phương quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2024.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này…