Xã hội Thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (QNO) - Chiều nay 25/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Q.VIỆT

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Cù Lao Chàm có nhiều hệ sinh thái quan trọng, bao gồm hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển, hệ sinh thái bờ triều - vùng đá… gắn kết hình thành hành lang đa dạng sinh học nối liền từ rừng xuống biển.

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy Cù Lao Chàm có hơn 1035 loài động, thực vật sinh sống trên đảo và 1.309 loài sinh vật biển. Trong đó, có rất nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Rừng tự nhiên trên các đảo tại Cù Lao Chàm không chỉ có vai trò cung cấp nguồn thực phẩm và nước ngọt cho người dân mà còn góp phần quan trọng về đảm bảo môi trường sinh thái và an ninh - quốc phòng. Để bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm là rất cấp thiết.

Gắn kết rừng và biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.VIỆT

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình yêu cầu UBND TP.Hội An bổ sung nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị Hội An vào dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Hội An cần bổ sung tính cấp thiết xây dựng dự án, trong đó, nêu rõ thực trạng bảo vệ rừng, biển Cù Lao Chàm thời gian qua, nhấn mạnh các bất cập và đề xuất các giải pháp thiết thực để khắc phục. Trong hoàn thiện dự án, cần đặc biệt chú ý liên kết chặt chẽ giữa bảo tồn đa dạng sinh học ở rừng, biển ở Cù Lao Chàm với các giá trị sinh thái, đa dạng sinh học ở vùng Cẩm Thanh và khu đô thị cổ Hội An…