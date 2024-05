Lao động - Việc làm Thăng Bình phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (QNO) - Sáng nay 3/5, UBND huyện Thăng Bình phối hợp Liên đoàn Lao động huyện phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Người lao động được tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: BIÊN THỰC

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 1 đến 31/5. Huyện Thăng Bình yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thời gian qua để khắc phục, rút kinh nghiệm. Kiên quyết xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Các cấp, ngành tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động tại doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; nhân rộng phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”.

Năm 2023, trên địa bàn huyện Thăng Bình xảy ra 10 vụ tai nạn lao động làm 10 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Ngành y tế khám phát hiện 11 người mắc bệnh nghề nghiệp suy giảm sức khỏe; xảy ra 4 vụ tai nạn lao động trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng. Các trường hợp bị tai nạn lao động thường xảy ra ở các ngành nghề chế biến - chế tạo, xây dựng…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tặng 11 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho lao động khó khăn.