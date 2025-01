Thăng Bình tuyên dương 23 bí thư chi bộ thôn, khu phố

Huyện Thăng Bình có 106 thôn, khu phố trực thuộc 20 xã, thị trấn. Năm 2024, các bí thư chi bộ thôn, khu phố bám sát chỉ đạo của đảng ủy xã, thị trấn để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế của huyện đạt 12.366 tỷ đồng, tăng 10,94% so với năm 2023; trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,46%, dịch vụ tăng 14,84%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,81%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2023; giảm 161 hộ nghèo, đạt 393% so với chỉ tiêu tỉnh và huyện giao.