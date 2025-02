Chính trị Thành lập Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tại Quảng Nam (QNO) - Sáng 23/2, tại thánh thất Họ đạo Hội An, Ban cai quản Họ đạo Hội An tổ chức lễ tiếp rước huấn lịnh của Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh về thành lập, bổ nhiệm Ban đại diện Hội thánh tỉnh Quảng Nam. Bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và tặng hoa chúc mừng.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thành lập Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tại Quảng Nam. Ảnh: PHAN SƠN

Ban đại diện Hội thánh tỉnh Quảng Nam trực thuộc Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh có 3 chức sắc do Giáo sư Thái Lịnh Thanh làm trưởng ban và 2 phó trưởng ban. Địa bàn hoạt động tôn giáo là tỉnh Quảng Nam, văn phòng đặt tại thánh thất Họ đạo Hội An (88 đường Hùng Vương, TP.Hội An).

Ra mắt Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tại Quảng Nam. Ảnh: PHAN SƠN

Huấn lịnh cũng yêu cầu các chức sắc hành đạo tròn nhiệm vụ, đoàn kết, gắn bó với chính quyền, mặt trận địa phương cùng các cơ quan hữu quan; hướng dẫn ban cai quản các họ đạo cơ sở, chức việc và đồng đạo lo tu hành thuần túy và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.