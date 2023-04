Hơn 400 vận động viên tham dự giải bơi và chạy ứng dụng Công an Quảng Nam

(QNO) - Chiều ngày 20/4, Công an Quảng Nam bế mạc giải bơi và chạy ứng dụng năm 2023, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại giải.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh trao giải toàn đoàn môn bơi lội cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: M.T

Diễn ra từ ngày 18/4 đến 20/4, giải bơi và chạy ứng dụng là sự kiện thể thao lớn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, thu hút hơn 420 vận động viên (VĐV) của 48 đội tuyển đến từ công an các đơn vị, địa phương tham gia ở 12 nội dung thi đấu của 2 môn bơi và chạy ứng dụng.

Môn chạy ứng dụng có 186 VĐV đăng ký thi đấu ở 4 hạng tuổi, gồm nam độ tuổi 18 đến 27 tuổi, nam độ tuổi từ 28 đến 35 tuổi, nam độ tuổi từ 36 tuổi trở lên và nữ không giới hạn độ tuổi.

Ở môn bơi, dù mới đưa vào chương trình tổ chức thi đấu thể thao của Công an Quảng Nam song đã có gần 240 VĐV đăng ký thi đấu. Các VĐV tranh tài ở các nội dung gồm bơi ếch, bơi tự do, bơi đồng đội tiếp sức.

Công an TP.Hội An đạt giải nhất toàn đoàn môn chạy ứng dụng. Ảnh: M.T

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn môn chạy ứng dụng cho Công an TP.Hội An, giải nhì cho Công an huyện Phước Sơn, giải ba cho Công an huyện Bắc Trà My và giải Khuyến khích cho Công an huyện Tiên Phước.

Ở môn bơi, giải nhất toàn đoàn được trao cho Phòng Cảnh sát cơ động, giải nhì cho Công an thị xã Điện Bàn, giải ba cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và giải khuyến khích cho Công an TP.Hội An. Ngoài ra, các cá nhân đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu của môn bơi và chạy ứng dụng cũng đã được trao thưởng.

Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc công an tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại nội dung đồng đội chạy vũ trang nam. Ảnh: M.T

Giải bơi và chạy ứng dụng trong toàn Công an Quảng Nam năm 2023 là sân chơi thể dục, thể thao bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, thể hiện khả năng, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, biểu dương thế mạnh về thể thao ứng dụng nghiệp vụ vào công tác chiến đấu của lực lượng.

Đồng thời thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).